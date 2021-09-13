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Генерал Забродский обвинил председателя ВСК по "вагнергейту" во лжи

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Генерал Забродский обвинил председателя ВСК по &quot;вагнергейту&quot; во лжи
Генерал Михаил Забродский: "Операцию по "вагнергейту" сорвали на высшем государственном уровне"

Свидетельство офицеров ГУР, непосредственно участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ПВК Вагнера, существенно испортили сценарий провластного большинства, озвученный в пятницу председателем ВСК Марьяной Безуглой.

Об этом на брифинге после заседания ВСК заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Председатель ВСК откровенно врет, начиная с деталей и заканчивая самой сутью общения сегодня с офицерами Главного разведывательного управления", - отмечает Забродский.

Он также отметил, что если бы комиссия хотела установить истину, она должна бы опросить участников событий.

"Доказательствами могут быть только факты, которые подтверждены соответствующими людьми. Круг этих должностных лиц сегодня был четко указан с указанием фамилий и должностей, которые занимали в то время и занимают на сегодняшний день. Если комиссия будет действительно заинтересована в установлении истины по этому делу, она обязательно пригласит этих людей как минимум для собеседования. Но, к сожалению, мы сейчас имеем дело с четкими последствиями того, как сформирована эта комиссия, со степенью предвзятости, и главное - со степенью ее нацеленности на определенный результат", - говорит Забродский.

"Мы сегодня были свидетелями того, как во время общения с бывшими офицерами Главного разведывательного управления было отмечено немало информации, в том числе и очень существенной для того, чтобы установить, как развивались события. Во - первых, было четко указано, что все события, которые привели к отмене, отложению, а фактически срыву спецоперации, четко локализованы по времени и они происходили действительно в период за трое суток до того момента, как это стало известно широкой общественности", - говорит Забродский.

"Четко было отмечено, что все решения о переносе, отмене, отсрочке принимались действительно на высшем государственном уровне. Непонятная реакция членов комиссии, почему бы логическим продолжением не стало, например, приглашение руководителя Главного разведывательного управления. Если суммировать кратко сегодняшний день, можно сказать, что все события сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что срыв спецоперации, а фактически государственная измена все же состоялась на самом высоком государственном уровне. И каким бы ни было велико желание правящего монобольшинства на черное говорить белое, оно от этого белее не станет", - убежден народный депутат.

"Нужно, чтобы была создана действительно справедливая комиссия, где будут сбалансировано представлены представители всех политических сил. И только в этом случае мы действительно можем рассчитывать на успех и на то, что обществу будет донесена профессиональная, правдивая информация о том, что произошло", - убежден генерал Забродский.

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