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вторник, 02 февраля 2021 20:23

Где самое слабое место правоохранительной реформы в Украине

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Где самое слабое место правоохранительной реформы в Украине
Юрист охарактеризовал правоохранительную реформу. Фото: Тарас Подолян

Функции государства по защите прав граждан почти не выполняются считает юрист Александр Чебаненко.

"Украина занимает низкие позиции в международном рейтинге безопасных для жизни государств. Прежде всего из-за бессистемности и непродуманности законодательных изменений. Старые и новые органы сами собой. Ранее на весь год полицию лишили права на оперативно-розыскную деятельность, а также - ГБР. В январе 2017 го изъяли раздел Налогового кодекса, который определял правовые основы налоговой полиции. Сделали деятельность органа внезаконной. Следователи прокуратуры с ноября того же года потеряли полномочия по досудебного расследования ".

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Службу безопасности Украины полностью лишат функций экономического контроля. Но только в том случае, если реформу доведут до конца

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