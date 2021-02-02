Где самое слабое место правоохранительной реформы в Украине

Юрист охарактеризовал правоохранительную реформу. Фото: Тарас Подолян

Функции государства по защите прав граждан почти не выполняются считает юрист Александр Чебаненко.

"Украина занимает низкие позиции в международном рейтинге безопасных для жизни государств. Прежде всего из-за бессистемности и непродуманности законодательных изменений. Старые и новые органы сами собой. Ранее на весь год полицию лишили права на оперативно-розыскную деятельность, а также - ГБР. В январе 2017 го изъяли раздел Налогового кодекса, который определял правовые основы налоговой полиции. Сделали деятельность органа внезаконной. Следователи прокуратуры с ноября того же года потеряли полномочия по досудебного расследования ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коррупция не является самой большой проблемой бизнеса - юрист

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ЧЕБАНЕНКО В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА",

Службу безопасности Украины полностью лишат функций экономического контроля. Но только в том случае, если реформу доведут до конца