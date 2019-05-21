"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского отсутствуют два указа.

Об этом пишет в Facebook политолог Виктор Таран.

"Прозрачность и открытость Зеленского.

Самое интересное в документе о роспуске парламента номер указа - 303/2019.

Напомню, что утром был издан указ под номером 300/2019.

Вопрос к Зеленскому, а где еще два указа? Если что на сайте их нет (скрин прилагаю)", - написал эксперт и опубликовал копию страницы сайта главы государства.

"Ну и конечно после издания указа теперь готовимся к выборам 21 июля при старой системе - закрытые списки, мажоритарка и 5% барьер", - прогнозирует политолог.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.