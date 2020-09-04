ГБР вызывает Лероса на допрос

Государственное бюро расследований вызывает нардепа Гео Лероса на допрос свидетелем по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.
Об этом в Facеbook сообщает юридическая компания Миллер. Она представляет интересы Лероса.
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Уголовное производство открыли 25 августа 2020-го по жалобе представителя ГО "Рада ветеранов АТО". В ней предположили, что депутат якобы уклонился от уплаты налогов.
Допрос состоится 8 сентября. С ним будут его адвокаты.
Гео Лерос попал в ВР 23-м в списке партии "Слуга народа". По профессии - режиссер, арт-куратор.
28 августа нардепу подожгли автомобиль.
1 сентября на заседании парламента нардеп раскритиковал деятельность президента. В тот же день Лероса исключили из фракции СН.
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