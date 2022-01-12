ГБР попросит арестовать Порошенко в день его возвращения

Уклонение пятым президентом от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого могут расценить как один из рисков. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко будут выбирать день его возвращения в Украину. 17 января он должен прилететь после зарубежных визитов.

Порошенко уклонился от явки в Печерский райсуд, сообщает Государственное бюро расследований. Это может стать основанием для применения наиболее суровой меры пресечения.

"Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрания меры пресечения, в день возвращения Порошенко. Уклонение пятым президентом от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что окажет основания следственному судье для вынесения решения о наиболее суровой мере пресечения", - говорится в заявлении ведомства.

Там также напомнили, что в декабре 2021-го пытались вручить Порошенко повестку, но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении.

"В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей", - отметили в ГБР.

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17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.