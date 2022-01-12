ГБР не вызывало Порошенко в суд – адвокат

Головань прокомментировал заявление ДБР по аресту Порошенко. Фото: Украинская правда

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань обвинил Государственное бюро расследований во лжи.

ДБР до сих пор скрывают текст решения о задержании, написал Головань в блоге "Украинской правды".

"Кто и когда вызвал Петра Порошенко в суд, жалкие лжецы из ДБР не сообщают", написал он.

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Адвокат заявил, что ДБР на своем сайте опубликовало очередной анонимный пасквиль.

"Потому что не вызывали. Боятся ответственности", заявил он.

В ДБР сообщили, что мера пресечения пятому президенту Петру Порошенко будет выбирать в день возвращения в Украину. 17 января он должен прилететь после заграничных визитов.