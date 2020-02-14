ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман

"ЕС": "Возможная встреча Зеленского и Патрушева в Омане - это тянет на государственную измену"

Правоохранительные органы Украины должны отреагировать на информацию, которую обнародовали журналисты телепрограммы "Схемы" относительно тайной встречи в Омане президента Зеленского и секретаря Совета безопасности России Патрушева.

Как сообщает пресс-служба "ЕС" об этом на своей странице в сети Facebook написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"В случае подтверждения изложенных журналистами фактов в отношении президента Зеленского и руководителя его Офиса Ермака должно быть открыто уголовное производство по статье 111 УК "государственная измена", - убеждена Фриз.

"Программа "Схемы" сегодня обнародовала материал о возможной тайной встречи в Султанате Оман господина Зеленского с председателем Совета безопасности страны-агрессора (Российской Федерации), экс-руководителем ФСБ РФ Патрушевым Николаем Платоновичем. Ее материалы указывают на вероятность совершения высшим должностным лицом Украины уголовного преступления против национальной безопасности, предусмотренным статьей 111 УК "государственная измена". В то же время, по данным СМИ, Государственным бюро расследований открыто производство по факту возможной государственной измены при попытке предоставить законность пророссийской автономии оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ", - отмечает Фриз.

"В соответствии с этим, с учетом факта наличия в производстве ГБР соответствующего дела требую приобщения материалов, изложенных в сюжете программы "Схемы", к зарегистрированному производству. В случае подтверждения фактов, изложенных в сюжете, требую немедленного возбуждения уголовного дела по статье 111 УК в отношении Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака", - подчеркнула Фриз.

Нардеп Виктория Сюмар заявила, что информация, которую обнародовали журналисты программы "Схемы" о тайных переговорах президента Зеленского с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Патрушевым, слишком серьезная и скрыть ее не удастся.

"Патрушев - это не просто рядовой секретарь СНБО. Он - это КГБ. Всю жизнь. Как и Путин. Патрушев возглавил ФСБ России летом 1999 года, а уже в декабре 1999 года в Москве взорвали дома, обвинили чеченцев, развязали "маленькую войну" и сделали Путина Президентом", - напомнила Сюмар о роли вероятного визави Зеленского на тайных переговорах в Омане. "Именно поэтому в России иногда называют Патрушева чуть ли не куратором Путина по линии КГБ. Его воздействия - колоссальны. И он точно самый мощный силовик РФ", - пишет Сюмар. "Засекреченные переговоры под соусом то ли "частного визита" по версии ОПУ, то ли рабочего, но почему-то с возвращением на самолете, которым пользовался Патрушев, вполне тянут на государственную измену", - предполагает Виктория Сюмар. "В теме Омана уже было много лжи. Но что-то мне подсказывает, что некоторые спецслужбы знают правду. И скрыть ее не удастся. Слишком в серьезные игры играет Патрушев. Геополитические. И они не нравятся другим Игрокам. На всякий случай - в последнем предложении не о Зеленском", - подытоживает Виктория Сюмар возможные последствия скандала.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что "расследование "Схем" шокирует".

"Хоть журналисты не утверждают, что Зеленский встречался в Омане с бывшим главным ФСБшником России, а ныне главой Совбеза РФ Патрушевым, но этот вывод напрашивается сам собой. Как так случилось, что Президент Украины улетел в Киев самолетом, которым в Оман прилетел Патрушев? Неужели на весь Оман не нашлось другого самолета? Почему Президент воюющего государства не побоялся сесть в самолет, которым перед этим воспользовался государственный деятель страны-агрессора, еще и сразу после того, как Иран сбил наш пассажирский боинг? Может, потому, что перед этим Президент договорился о чем-то с Патрушевым, и его перелет самолетом – тоже часть тех договоренностей? Про воду в Крым? Про выборы на Донбассе? О назначении Ермака? О новых точках разведения? Это серьезные вопросы, и просто выйти на брифинг с очередными неправдами мало. Хотя сомневаюсь, что Зеленский и его ОПУ сделают хоть это. За нашими спинами произошло что-то очень опасное? Повторяю: простого объяснения уже мало. Но на что больше можем рассчитывать в условиях, когда в парламентско-президентской стране не ВРУ, а Президент имеет полную власть?" - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", — предположил он.

Напомним, в Оман президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства. Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".