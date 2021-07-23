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пятница, 23 июля 2021 07:56

Газпром заявил о планах относительно Украины

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Газпром заявил о планах относительно Украины
Газпром хочет продовжитит транзит через Украину после 2024-го. Фото: Reuters

Российский Газпром готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Именно тогда заканчивается действие контракта.

Однако все будет зависеть от рыночной конъюнктуры и состояния газотранспортной системы, заявил председатель правления компании Алексей Миллер, передает Интерфакс.

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"Вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - сообщил он.

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом официально договорились о завершении строительства российского газопровода в Европу в обход Украины.

США и Германия обязуются работать вместе в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне, чтобы гарантировать, что Штаты и ЕС имеют инструменты и механизмы для реагирования на российскую агрессию, в том числе на попытки использовать энергию как оружие.

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