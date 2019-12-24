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вторник, 24 декабря 2019 10:01

Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича

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Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Братья быстрые российские деньги - в стиле Януковича, говорит Евгений Дикий.

Договоренности с Газпромом по транзиту газа - это повторение пути Януковича.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.

"Договоренность, по которой мы отзываем из судов все еще не рассмотрены иски против Газпрома, на огромные суммы, а в обмен получаем только те 2,9 миллиардов, которые нам успели присудить в Стокгольмском арбитраже. Взамен получаем их вот прямо сейчас - до 29 декабря.

Таким образом правительство, которое "неожиданно" обнаружило, что в госбюджете закончились деньги, и в декабре этого года не хватает огромной суммы (официально уже признали "дыру" в 40 миллиардов, но в кулуарах я слышал даже цифру 60 миллиардов), идет по пути Януковича в 2013 году - берет быстрые российские деньги на совершенно невыгодных для Украины условиях. И сумма практически та же, что тогда, даже еще на 100 миллионов меньше", - говорит он.

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Полное интервью с Евгением Диким читайте ЗДЕСЬ

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