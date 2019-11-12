Гаагский суд обяжет Россию отвечать за все – МИД

Россию засудят. Фото: liga.net

Международный суд ООН в Гааге не позволит Российской Федерации уклониться от ответственности.

Кроме того, суд уже заставляет Россию оправдываться и рассказать, как предупреждала и не допускала финансирования терроризма своими должностными лицами, сообщили в Еспресо.TV со ссылкой на замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

Заместитель министра отметила важность такого решения.

"В своем меморандуме, который РФ должна представить в следующем году, должна показать, какие меры предпринимались. Также как велось следствие нарушения, оправдать правовое сотрудничество по всем фактам и доказательствам, которые мы приводим в своем меморандума и приложениях", - сообщила Зеркаль.

Также заместитель министра отметила, что может заниматься "правовой гимнастикой" - пытаться доказать, что Бук они поставляли, не понимая, что он может стрелять по гражданскому самолету.

Кроме этого, Елена Зеркаль рассказала, что Украина будет просить в суде. Во-первых, это установить и прекратить нарушение. А во-вторых, чтобы Россия компенсировала все убытки.

"Это наш моральный долг доказать, что РФ и должностные лица виноваты в сбивании боинга MH-17, в поставках оружия на территорию Украины, благодаря которой были совершены террористические акты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове и все это происходило при финансовой поддержке должностных лиц РФ и они знали, зачем подают это оружие и поддержку ", - подчеркнула Зеркаль.

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В Киеве возле посольства России в день 67-летия президента РФ Владимира Путина состоялась акция "Суд над Путиным". Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Путиным за совершенные им военные преступления против человечности. В частности, активист, переодетый в костюм заключенного Путина, давал показания за совершенные преступления в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии, передает "Цензор. Нет".