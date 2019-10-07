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понедельник, 07 октября 2019 15:00

В Киеве прошел "суд" над Путиным
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Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечности.
Фото: Олег Богачук
Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечности.
Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечности.
Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечности.
Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечности.

В Киеве возле посольства России в день 67-летия президента РФ Владимира Путина, состоялась акция "Суд над Путиным".

Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Путиным за совершенные им военные преступления против человечности. В частности активист, переодетый в костюм заключенного Путина, давал показания за совершенные преступления в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии, передает "Цензор. Нет".

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Поддержать участников акции под посольство РФ пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.

"Я верю, что мы дождемся времени, когда будем свидетельствовать. Будем давать показания правдивы и откровенны. Нам для этого, в отличие от них, не надо врать. Скажем правду, и этого будет достаточно" , - заявил Балух.

Здание посольства охраняемая нацгвардийцямы.

6 октября в 12:00 на площади более 30 украинских городов люди вышли на вече "Нет капитуляции!". Против подписания "формулы Штайнмайера" выступили украинцы во всех областных центрах и нескольких районных.

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Дата
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