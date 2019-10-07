В Киеве прошел "суд" над Путиным

Фото: Олег Богачук

В Киеве возле посольства России в день 67-летия президента РФ Владимира Путина, состоялась акция "Суд над Путиным".

Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Путиным за совершенные им военные преступления против человечности. В частности активист, переодетый в костюм заключенного Путина, давал показания за совершенные преступления в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии, передает "Цензор. Нет".

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Поддержать участников акции под посольство РФ пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.

"Я верю, что мы дождемся времени, когда будем свидетельствовать. Будем давать показания правдивы и откровенны. Нам для этого, в отличие от них, не надо врать. Скажем правду, и этого будет достаточно" , - заявил Балух.

Здание посольства охраняемая нацгвардийцямы.

6 октября в 12:00 на площади более 30 украинских городов люди вышли на вече "Нет капитуляции!". Против подписания "формулы Штайнмайера" выступили украинцы во всех областных центрах и нескольких районных.