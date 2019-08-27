G7 потеряла солидарность в отношении к России - Климкин

"Главное, сохранить солидарность действий касательно РФ", - Климкин. ФОТО: УНИАН

Страны-участницы формата "Большая семерка" перестали занимать единую солидарную позицию в отношении России, которую в 2014 исключили из "Большой восьмерки".

Такое мнение в своем Twitter высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ. Это печально. Но главное - сохранить солидарность действий по РФ. Иначе, это будет мегаугроза. И для Украины. И прежде всего для G7", - написал он.

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Схоже, #G7 втратила солідарність у своєму ставленні до РФ. Це сумно. Але головне - зберегти солідарність дій щодо РФ. Інакше, це буде мегазагроза. І для України. І насамперед для #G7. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 августа 2019 г.

Лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Биаррице обсудили возможность возвращения России в группу. Дональд Трамп и до начала встречи не раз давал понять, что сам не против того, чтобы вновь встречаться ввосьмером, тогда как другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.