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Функции мэра Киева и главы КГГА нужно разделить - эксперты

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Совмещение в одном лице исполнения функций местного самоуправления и исполнительной власти Киева тормозит развитие столицы и создает огромные проблемы для жителей города. Чтобы изменить ситуацию необходимо разделить посты городского головы и главы Киевской горгосадминистрации и провести системную перезагрузку исполнительной власти.

  Эксперты: "Разделение должностей мэра Киева и главы КГГА – единственный путь выхода из управленческого тупика"
Эксперты: "Разделение должностей мэра Киева и главы КГГА – единственный путь выхода из управленческого тупика"

Об этом шла речь на круглом столе "Управление Киевом: как найти баланс между хозяйственной деятельностью КГГА и политикой", проведенном по инициативе депутата Киевсовета от "Слуги народа", главы межфракционного объединения "Успешный Киев" председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислава Трубицына.

Открывая круглый стол, Владислав Трубицын отметил, что его опыт работы в Киевсовете говорит о том, что сейчас "Киев находится в системном управленческом кризисе". "По моему мнению, система исполнительной власти Киева на сегодняшний день слишком политизирована. Хозяйственная повестка дня стоит на втором месте, на первом месте – повестка политическая. Страдает город, страдают люди", - отметил Трубицын.

  Эксперты: "Разделение должностей мэра Киева и главы КГГА – единственный путь выхода из управленческого тупика"
Эксперты: "Разделение должностей мэра Киева и главы КГГА – единственный путь выхода из управленческого тупика"

По его словам, должность главы КГГА и должность мэра города – это единое целое. При этом, добавил Трубицын, мэр – это выборная должность, он как и депутаты мандат которому дали избиратели для представления их интересов. И выборная власть должна контролировать исполнительную. "Но на сегодняшний день мы видим, что и выборная власть и исполнительная в лице одного человека – мэра города и главы КГГА и это большая проблема для города, потому что страдает система городского хозяйства. Все занимаются политикой, никто не занимается хозяйственной повесткой дня", - отметил Трубицын.

В свою очередь политический эксперт Владимир Цыбулько отметил, что первая проблема Киева – это неразделение функций столицы и местной громады. "Поскольку часть расходов столичной громады припадает на реализацию Киевом функций столицы. Размытые границы между функцией столицы и самоуправляемой громадой приносят ситуацию двойственности, неопределенности, что формирует лоббистский потенциал", - отметил эксперт.

  Эксперты: "Разделение должностей мэра Киева и главы КГГА – единственный путь выхода из управленческого тупика"
Эксперты: "Разделение должностей мэра Киева и главы КГГА – единственный путь выхода из управленческого тупика"

"Когда мы говорим о совмещении функций городского головы и префекта мы имеем доминирующую ситуацию, когда один из бизнес-сегментов выкручивает руки всему городу, и громады. В частности, диспропорция в политическом весе застройщиков в Киеве приводит к тому, что сегмент культуры, социалка или даже ЖКХ начинают провисать", - отметил эксперт, добавив, что единственный рациональный выход из этого тупика – эта смена политической системы в Киеве.

Политический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко со своей стороны подчеркнул, что Киев на сегодняшний день является единственным городом в Украине, где местного самоуправления нет как такового. "Мэр фигура политическая, но определяет ли город политику? Внутреннюю – возможно, но кроме политики нужно еще чем-то заниматься. Являются ли депутаты городского совета представителями местного самоуправления? Никоим образом, потому что им не подчиняется КГГА", - заявил Гаврилечко.

По его словам, мэр, который совмещает в себе две должности – политическая фигура и представителя президента "де-факто занимается самим собой и все что он делает к общине города не имеет ни малейшего отношения, потому что есть такая возможность, предоставленная действующим законом о столице. "Вопрос в структурном кризисе, структурной проблеме. Это не вопрос личности".

"Без изменения организационной структуры власти в Киеве ничего не изменится. Полномочия мэра должны быть выписаны под его функционал, а глава администрации должен заниматься функциями столицы, как представительство государства, - отметил Гаврилечко.

В тоже время политолог Янина Соколовская отметила, что сегодня нельзя не увидеть, что хозяйственная жизнь Киева приходит в упадок, в то время как "политическая жизнь бурлит".

"Первое и самое важное – должна быть инициатива об обязательном разделении функций мэра и городского головы как председателя государственной администрации. То есть администрация и избранные функции должны быть разделены", - считает Соколовская.

В завершение круглого стола Трубицын заявил: "Для того, чтоб киевляне жили комфортно, из стен КГГА должна уйти политика, она должна остаться у тех, кто занимается политикой. Если мы в Киеве сможем показать эффективность и городского самоуправления, и исполнительной власти, то другие города смогут брать с нас пример".

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Дата
27
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