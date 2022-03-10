ФСБ "под шумок" сдает украинской стороне позиции "кадыровцев" - Арестович

Федеральная служба безопасности России решила избавиться от силовых подразделений Рамзана Кадырова.
Так планируют избавиться от сил, которые еще оказывают значительное влияние в России, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире марафона UAвместе.
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"Федеральная служба безопасности специально решила "под шумок" решить вопрос Кадырова и "кадыровцев", как силы, еще имеющей значимое влияние в России", - сказал Арестович.
По его словам, Россия сдает украинской стороне конкретные места нахождения силовых подразделений Северного Кавказа.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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