ФСБ "под шумок" сдает украинской стороне позиции "кадыровцев" - Арестович

Россия решила избавиться от Кадырова и кадыровцев. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Федеральная служба безопасности России решила избавиться от силовых подразделений Рамзана Кадырова.

Так планируют избавиться от сил, которые еще оказывают значительное влияние в России, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире марафона UAвместе.

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"Федеральная служба безопасности специально решила "под шумок" решить вопрос Кадырова и "кадыровцев", как силы, еще имеющей значимое влияние в России", - сказал Арестович.

По его словам, Россия сдает украинской стороне конкретные места нахождения силовых подразделений Северного Кавказа.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.