Франция и Германия отреагировали на ситуацию у границ Украины

Главы МИД Франции и Германии сделали совместное заявление. Фото: ЕРА

Франция и Германия предупредили Россию о последствиях в случае новой попытки нарушить территориальную целостность Украины.

"На фоне нового беспокойства по поводу перемещения российских войск вблизи Украины мы призываем Россию проявить сдержанность и предоставить прозрачную информацию о своей военной деятельности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь ужасные последствия", — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, которое они опубликовали после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Маас и Ле Дриан напомнили, что Украина весной 2021 года внесла весомый вклад в деэскалацию ситуации на Донбассе, несмотря на агрессивную российскую риторику. Они призвали Киев "сохранять сдержанную позицию" по отношению к РФ.

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Министры выразили сожаление, что Россия не раз отказывалась от встречи на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате.

"Мы остаемся преданными урегулированию конфликта на основе Минских договоренностей. Еще раз выражаем готовность к скорейшей встрече и конструктивному диалогу. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения крепкого мира на Донбассе", — говорится в заявлении.

Великобритания готова оперативно перебросить в Украину до 600 спецназовцев в случае полномасштабного вторжения России. Об этом 14 ноября сообщил таблоид The ​​Mirror со ссылкой на свои источники. Подразделения SAS (Силы специальных операций Британской Армии) и парашютного полка предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов.