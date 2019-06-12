Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко

Фракция "Батьківщина" будет голосовать за отставку генпрокурора Юрия Луценко. Фото: ukrinform.ua

Фракция ВО "Батьківщина" будет голосовать за представление президента Владимира Зеленского об отставке Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции Сергей Соболев, пишет УНН

"Наша фракция однозначно будет голосовать за отставку Луценко. Мы не голосовали за его назначение, мы постоянно требовали, чтобы на посту главного прокурора был и специалист, и профессионал, и по крайней мере порядочный человек. К сожалению, этого так и не произошло", - заявил Соболев.

Луценко не просто не имеет юридического образования и профессионально не соответствует занимаемой должности, но и полностью политически ангажирован, поэтому использует должность для решения "вопросов своего кума" - Петра Порошенко для расправы с политическими оппонентами, добавил нардеп.

Соболев заявил, что Луценко "провалил" все ключевые дела по топ-коррупционерам и уголовных авторитетах.

"Луценко еще будет отвечать за развал правоохранительной системы, за торговлю делами, за то, что прокуратура занималась политическими расправами, а не борьбой с организованной преступностью, с коррупцией", - сказал предсавитель "Батьківщина".

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Юрий Луценко возглавил Генпрокуратуру в мае 2016-го. Для этого Верховная Рада изменила закон о прокуратуре, чтобы человек без юридического образования мог стать руководителем ГПУ. После победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что Луценко - это старая команда, поэтому он должен уйти в отставку.