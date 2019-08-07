Фракция "Слуга народа" разделяется

Президентскую фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде разделят на 15 групп. Их сформируют жеребьевкой, а возглавлять будут заместители председателя фракции.

Так хотят "эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию", говорит руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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"Слуга народа" в Верховной Раде будет иметь 254 депутата в Раде - наибольшую фракцию, способную сформировать монобольшенство.

"А еще благодаря разделению мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение", - объяснила Кравчук.

Руководители этих групп не являются "смотрящими". Они будут не руководить работой, а координировать ее.

"И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построена по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы", - добавила она.

Автор: Инфографика 24 канала Какая партия и сколько мандатов в новоизбранной Раде получит

Во фракции "Слуга народа" 1-2% людей не поддерживали Революцию достоинства и не считают Россию страной-агрессором. Об этом сказал вероятный глава фракции СН Давид Арахамия.