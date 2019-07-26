Фракцией "Слуги народа" будут руководить на Банковой - политолог

"Учитывая, что в "Слуге народа" многие люди не имеют опыта не только парламентского, но и вообще любой законодательной работы, центром принятия решений будет сначала Офис президента, затем частично правительство", - Толстов. ФОТО: Facebook Дмитрия Разумкова

Руководить фракцией партии "Слуга народа" в начале ее работы будут из Офиса президента Владимира Зеленского.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Сергей Толстов.

"Учитывая, что в "Слуге народа" многие люди не имеют опыта не только парламентского, но и вообще любой законодательной работы, центром принятия решений будет сначала Офис президента, затем частично правительство", - отметил Толстов.

"Во-первых, (депутатам - Gazeta.ua) надо иметь определенный опыт, во-вторых, надо уметь читать эти законы. В-третьих, надо иметь определенные аналитические способности, чтобы прочитать справки, комментарии, разъяснения, сравнить с каким-то другим законодательством. Это работа, к которой нужно готовиться. Сначала они будут неспособны четко работать над законодательством, поэтому будут принимать "спущенную" точку зрения. А потом, если приведут квалифицированных помощников, те будут им объяснять некоторые вещи ", - объясняет политолог.

Для руководства фракции более чем на 200 человек используют международный опыт - парламентских организаторов, прогнозирует Толстов.



"Фракция делится на группы по 25-30 человек по отраслевым направлениям: право, экономика, местное самоуправление, образование, культура и тому подобное. В каждой группе есть неформальный руководитель. В Англии парламентские организаторы является публично известными и получают дополнительное финансирование", - отмечает политолог .

Объединять депутатов ощущение "победы и власти", говорит Толстов.

"В парламенте депутаты от "Слуги народа" будут в довольно агрессивной среде. Ведь победа Зеленского зачистила политическое пространство. Между "Слугой народа" и оппозиционными партиями будет очень большая разница. И в "За жизнь", и в "Батькивщине", и в "Европейской солидарности" люди с политическим бэкграундом, с парламентским опытом, с опытом госуправления. Будет существенная разница с теми "неофитами", которые придут от партии Зеленского ", - указывает эксперт.

Единственными элементами сдержек Зеленского и его монобольшинства Толстов называет Конституцию Украины и закон "Об оппозиции": "Раньше парламентская традиция давала оппозиции возможность входить в руководство парламента, возглавлять комитеты или должности заместителей председателей комитетов. Это было бы полезно, иначе сдержек и противовесов не будет".

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В Верховной Раде ІХ будет 254 нардепы от "Слуги народа". На следующей неделе они пройдут образовательный интесив от Киевской школы экономики. Обучение пройдет в Трускавце. Парламент следующего созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из предыдущего созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.