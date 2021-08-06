Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский вручил медаль 12-летний девочке, которая спасла четверых детей, и представил мероприятия ко Дню Независимости. Первая леди Елена Зеленская на Хортице осматривала безбарьерную реставрацию.

Чем еще запомнилось президентская чета этой недели – в материале Gazeta.ua.

Глава государства продолжает в соцсетях приветствовать украинских спортсменов, которые выигрывают медали на Олимпиаде в Токио. Публикует фото украинцев и обращения к ним.

На неделе Зеленский презентовал мероприятия к 30-летию Дня Независимости на форуме "Украина-30" в Киеве. В зале сидел рядом со своей женой Еленой и председателем Офиса Андреем Ермаком.

"Это возможность понять, чему мы научились за годы независимости и чего должны научиться, чтобы никогда ее не потерять", – сказал о годовщине Независимости президент.

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На этой неделе Зеленский с женой вручил медаль "За спасенную жизнь" 12-летней Татьяне Тулайдан. Девочка во время наводнения в Закарпатье спасла жизнь четверых детей. Она выключила электричество в доме, взяла своего 7-летнего брата и трех соседских детей и отвела их на чердак. Татьяна показала президентской чете свою скрипку. Детям подарили подарки.

В четверг Зеленская посетила остров Хортица. "Место силы для каждого украинца", написала первая леди. Осматривала изменения в памятнике относительно безбарьерности. "Преобразование происходят с учетом пожеланий экспертов и представителей маломобильных групп населения: пожилых людей, лиц с инвалидностью и родителей с маленькими детьми", написала Зеленская. На острове провели обсуждение этой проблемы.

Первая леди на этой неделе также во время Всеукраинского форума "Украина 30. Имидж Украины" презентовала 26-й аудиогид для музеев. На этот раз в Сан-Суси в Германии.

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что жители оккупированного Донбасса должны определиться – они украинцы или русские. Тем, кто считает "нам в Россию", глава государства предложил искать место в РФ. Это вызвало"бурную"реакцию в РФ.