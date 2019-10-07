"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"

"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, говорит "слуга народа" Яременко.

Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина"

Принятая Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины определенные политические обязательства, по словам Яременко.

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал нардеп.

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"И если мы страна, которая себя уважает, то мы ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя, с моей точки зрения, и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - заявил Яременко.

"Отдельные слова можно править, суть - нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжении войны, а вызовет и реакцию Запада. Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит слово, но и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности", - сказал "слуга народа".

6 октября на Майдане состоялось вече "Нет капитуляции" против так называемой "формулы Штайнмайера". 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на "формулу". Она предполагает, что оккупирована часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе.