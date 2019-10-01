Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко

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Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США.

"Европейская Солидарность" настаивает: сначала должны быть решены вопросы безопасности, и только потом - политические.

Менять эти блоки местами - это ловушка, которая может вольно или не вольно вывести на путь капитуляции.

Общая задача всех патриотических сил не допустить такого сценария. Мы готовы как помочь власти выпутаться из этой ловушки, так и жестко противодействовать опасным сценариям, если власть не услышит общество и оппозицию.