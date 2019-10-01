Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3267
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2880
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 936
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7110
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9702
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2619
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3321
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3744
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
17
21
16
7
5
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Видео
Все видео
Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко
Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 702
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 837
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 666
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 333
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6120
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1152
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 21:31

Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко

  Комментировать
Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко
Фото: РБК-Україна

Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США.

"Европейская Солидарность" настаивает: сначала должны быть решены вопросы безопасности, и только потом - политические.

Менять эти блоки местами - это ловушка, которая может вольно или не вольно вывести на путь капитуляции.

Общая задача всех патриотических сил не допустить такого сценария. Мы готовы как помочь власти выпутаться из этой ловушки, так и жестко противодействовать опасным сценариям, если власть не услышит общество и оппозицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Формула Штайнмайера является формулой Путина - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Украинскому монетному двору исполнилось 25 лет

Памяти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура - интересные факты из жизни певца

Украинский завод выпустил доступное авто

В Варшаве украинцу поручили высший государственный пост

Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

В Украину вернулось 7 тыс. эмигрантов

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 65603
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 48880
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 34516
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 31392
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 26616
Политика
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
17
 Просмотров: 1305
Зеленский сказал, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Зеленский сказал, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Просмотров: 117
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента 6 Просмотров: 5536
Зеленский жертвует рейтингом ради игр правительства
Зеленский жертвует рейтингом ради игр правительства
 Просмотров: 468
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"
 1 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
6
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
Голосов: 12192
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua