"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" касательно выборов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. "Не будет перейдено ни одной красной линии, поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции", - сказал он.

Gazeta.ua говорит об этом с политологом Михаилом Басарабом.

Минские договоренности - это мина замедленного действия, говорит Михаил Басараб.

Чем руководствуется Зеленский, какой логикой? Почему согласился на такой шаг?

Трудно анализировать логику, которой пользуется президент. Надо говорить о последствиях его действий.

Как это скажется на рейтинге президента и его партии?

Действия Зеленского по направлению к "прекращению войны", "план", который он объявил, все это закончится для него не только потерей доверия и рейтинга, но и огромным политическим фиаско. Те решения, которые анонсирует, будут иметь далеко идущие негативные последствия. Содержат угрозу для государственности Украины. Социология показывает: все годы войны украинское общество не воспринимает положений ни Минских договоренностей, ни "формулы Штайнмайера". Украинцы против выборов на оккупированных территориях, "особого статуса" Донбасса, амнистии боевиков, официального статуса русского языка на этих территориях. За красивыми фантиками о "мире" хотят навязать капитуляцию Зеленский или кто через него за красивыми фантиками о "мире" хочет навязать Украине фактически капитуляцию. В тот момент, когда Россия становится все слабее. Если, возможно, на первом этапе Зеленскому удастся ввести в заблуждение какую-то часть украинцев, то негативные последствия его решений будут фатальными. И когда огромное количество граждан убедится, что это был обман, негативно скажется на жизни каждого, Зеленского ждать катастрофический конец.

Есть ли вероятность, что Зеленский не подпишет подобных договоренностей?

Сопротивление общества должно стать сигналом для Офиса президента. На тормоза еще не поздно нажать. Остановиться и существенно откорректировать переговорную позицию. Если Зеленский не заметит, проигнорирует первые сигналы, которые появились не только в Киеве, но и во многих регионах, в частности восточных, то получит плохие последствия для себя.

Верховная Рада может помешать узакониванию негативных решений?

То, о чем надоговаривался Кучма в Минске и надоговаривается Зеленский на встрече Нормандской четверки. Все это потребует утверждения парламентом. Только Верховная Рада может дать окончательный зеленый свет на реализацию "формул" и все, что порождено Минскими соглашениями. Примут подобное или это станет поводом для раскола во фракции "Слуга народа" - сказать сложно. Ясно одно - финальную точку может поставить ВР.

Против реализации формулы Штайнмайера - резко или менее критично - выступили "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина". Может ли это дать толчок для объединения парламентской оппозиции?

Видим объединение трех фракций в противодействии капитуляции. В этом контексте хочу подчеркнуть важный момент. Не существует отдельно "формулы Штайнмайера" и Минских договоренностей. Так, как это пытается представить Порошенко. Существуют Минские договоренности и порожденные ими всевозможные "формулы" - Штайнмайера, Мореля и так далее. "Формула Штайнмайера" и является Минскими соглашениями. Это сиамские близнецы. Порошенко сейчас пытается как-то ввести в заблуждение украинское общество, доказывая что это два разных документа. Строителем того, что делает сегодня Зеленский стал Петр Алексеевич. Он заложил основу того, к чему вынуждают сегодня Зеленского и Украину. Строителем того, что делает сегодня Зеленский стал Петр Алексеевич Поэтому прогрессивная часть украинского общества должна сопротивляться любым попыткам внедрить в жизнь Минские договоренности и все, что ими порождено. Ведь завтра нам скажут: "Забудьте, не существует "формулы Штайнмайера". Нам подадут тот же документ, только назовут его "формулой Макрона или Трампа". Пока мина замедленного действия, которая называется Минские договоренности, будет в активном состоянии, до тех пор план капитуляции будет висеть дамокловым мечом над Украиной и создавать нам постоянные угрозы.

Почему Украина за 5 лет не разработала свои предложения и планы, которые мы могли бы предлагать миру?

Это самый крупный просчет и ошибка Порошенко. Одна из ключевых предпосылок его политического фиаско в нынешней президентской кампании. То, что он не нашел возможности выстроить альтернативу антиконституционным, противоречащим международному праву договоренностям.

Какими способами, кроме уличных акций, можно давить на власть?

Даже сложно представить в худшем сне, к каким видам сопротивления капитуляции готова пассионарная, патриотическая часть украинского общества. Для которых неприемлемо унизительное поражение в войне с Россией. С Россией, которая сегодня находится в ужасном положении. И которой Украина не только может, но и должна оказать достойное сопротивление.

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По сообщению СМИ, на встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский нервничал, но убеждал, "что все будет хорошо, он все разрулит".