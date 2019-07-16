Фирташа экстрадируют в США - приняли окончательное решение

Автор: Reuters В США Фирташу грозит более 80 лет тюрьмы

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Решение принял после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии, передает Deutsche Welle.

Теперь Земельный суд Вены должен решить вопрос экстрадиционного ареста и последующую доставку Фирташа в США. Пока что украинец останется в в Австрии.

Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

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25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года. Фирташа обвиняют, что дал взятку в сумме почти $18,5 млн при получении лицензии на добычу титановой руды в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. У него есть более 100 оффшорных компаний.