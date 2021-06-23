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Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО

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Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Решение СНБО свидетельствуют, что у нас не действует Антимонопольный комитет, говорит Ярослав Юрчишин. Фото: Офис президента

Олигархи Павел Фукс и Дмитрий Фирташ попытаются блокировать работу своих бывших предприятий в ответ на санкции Совета нацбезопасности и обороны. Контролировать процессы могут через старый менеджмент. Такое мнение Gazeta.ua выразил народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Предприятия Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, на которых наложили санкции, и дальше будут работать. Но прибыль будет получать государство, а не физические лица. Можем стать свидетелями саботажа или вывода активов. Важна качественная работа управляющих от государства. По логике, имущество должно перейти в Агентство по розыску и менеджменту активов. Есть огромный риск, обеспечит ли государство качественное управление. Здесь олигархи могут активно блокировать эти процессы через своих людей. Собственность будто будет государственная, но распоряжаться олигарх", – отмечает Юрчишин.

Решение СНБО свидетельствуют, что у нас не действует Антимонопольный комитет, добавляет Юрчишин. "Его сейчас возглавляет землячка президента (Ольга Пещанская 6 июля 2020-го стала исполняющей обязанности председателя Антимонопольного комитета. Журналисты выяснили, что сестра Ольги Песчанской Светлана управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии. – Gazeta.ua). В настоящее время, когда президент "активно" борется против олигархов, комитет отстаивает уменьшение штрафов, если олигархи или монополисты нарушали закон. Зеленский машет шашкой, а комитет работает в интересах олигархов", – говорит Юрчишин.

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Эта борьба с олигархами выглядит манипулятивно, отмечает нардеп. "Это многосерийный фильм, который демонстрируют обществу. Чтобы показать, что есть борьба, но олигархи при этом не очень страдают. "Первый сезон" – блокировка каналов Виктора Медведчука – был самым сильным. Новые серии все слабее. Но они будут продолжаться. Потому что надо показывать, что президент – неизменный борец с олигархами. Будут ли результаты? Борьбу и дальше будут имитировать", – говорит нардеп.

Также отмечает: "Санкции хороши тем, что они сиюминутные, сразу вступают в действие. Это не решение суда, которое надо ждать несколько лет. Но опасны, потому что в международных судах Украина может понести потери, если нет юридического обоснования".

По российским бизнесменам СНБО имеет полное право принимать санкций, потому что они не граждане Украины, добавляет депутат. "Здесь ситуация проще. Россия – агрессор. Если ее граждане действуют в интересах РФ, то санкции оправданы. Но сверхважно иметь юридически обоснованные аргументы. Потому что они будут пытаться отсуживать имущество, компенсации".

18 июня Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции ввели против "российского бизнесмена Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине". Причина санкций против Фирташа – участие в титановом бизнесе и поставки сырья в РФ.

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