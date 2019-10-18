Фирма Гладковского получила 16 млн по тайным соглашениям с армией

Фирма Гладковского получила еще 16 миллионов за арестованными тайными соглашениями с армией. Фото: ТСН

В течение августа-сентября Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" получил 16,3 миллиона гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.

"Деньги перечислены со счета Государственной казначейской службы на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "ОТП банке". За что именно уплачены деньги - количество авто и стоимость за единицу - не указано", - сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, пишет Украинская правда.

Корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" Вооруженных сил, сообщила пресс-служба Богдана.

В начале августа этого года постановлением следственного судьи Соломенского райсуда города Киева удовлетворено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наложен арест на более 20 тайных договоров и приложений к ним, по которым "Богдан Моторс" получает средства из бюджета.

Адвокат "Богдан Моторс" попытался обжаловать арест документов в Киевский апелляционный суд. Но все материалы были переданы в новую Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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С декабря 2018 года "Богдан Моторс" получила от армии 510 миллионов гривен. И еще 78 миллионов получила в середине 2019 года.

Таким образом, по информации с портала публичных финансов только за неполный последний год корпорация Гладковского получила из бюджета 604 миллиона.