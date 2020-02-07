Федыну повторно вызывают в ГБР

ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федыны. Фото: ukranews.com

Государственное бюро расследований повторно вызывает нардепа от "Европейской солидарности" Софию Федину для вручения ей подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Поскольку народный депутат Украины София Федына 6 февраля не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11:00 12 февраля 2020 года для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

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В ГБР также напомнили, что, если вызваное лицо без уважительной причины не явилось или не сообщило о причинах своего неприбытия, на него накладывается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

Федына публично обратилась к президенту Зеленскому по поводу объявленного ей подозрения Государственным бюро расследований.