Федына обратилась к Зеленскому по поводу вызова в ГБР

Нардеп от фракции ЕС Федына: "У нас страха нет ...". Фото: УНИАН

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за объявленного ей подозрения Государственным бюро расследований.

"Беспредел сейчас осуществляет возглавляемая вами вертикаль. Потому что все ваши усилия направлены не на развитие экономики, работу с международными партнерами, повышение зарплат и пенсий, уменьшение тарифов, а на борьбу с собственной армией, волонтерами и ветеранами, борьбу за то, чтобы как можно быстрее зачистить тех, кто защищает государство", - написала Федына в Facebook.

Федына напомнила о делах на Марусю Звиробий, Юлию Кузьменко, Яну Дугар и Андрея Антоненко, заявив, что Зеленский хочет ими запугать всех. И обвинила президента в сдаче украинских позиций на фронте.

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"Сегодня преследованием меня и Марусю Звиробий вы хотите всех запугать, типа бей, чтобы другим неповадно было. Но это ваш страх - это вы боитесь нас. Потому что у нас страха нет ... Есть дикая боль за государство, которое вы турботемпамы уничтожаете!" - сказала Федына.

В октябре прошлого года волонтер Маруся Звиробий и София Федына в онлайн-трансляции в соцсетях раскритиковали визит президента Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Золотое Луганской области. Звиробий предупредила Зеленского, что "там люди, контуженные на войне". Федына сказала, что "там нечаянно может разорваться граната". Из-за этого Федыну вызвали в ГБР для вручения подозрения об угрозах Зеленскому.