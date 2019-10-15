Федерализации Украины не будет - министр Пристайко

Пристайко рассказал о федерализации Украины. Фото: РБК

Украина не согласится на федерализацию своих территорий, как условие урегулирования конфликта на Донбассе.

"У Украины есть четкие "красные линии". Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье — мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", — заверил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на слушаньях в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

Министр пояснил, что должен быть полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, а также восстановлен контроль Украины над государственной границей.

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Напомним, в Киеве и во многих городах Украины прошел марш "Нет капитуляции".