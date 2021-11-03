"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой

Фото: Ян Доброносов, Telegraf

В среду под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации.

Они также перекрыли движение транспорта.

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Присутствующие держат плакаты: "Нет Covid геноциду", "Нет Covid фашизму", "Нет Covid паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".

Видео: Ян Доброносов, Telegraf

На видео женщина жалуется, что ее "незаконно отстранили от работы".

"Нас оставили без заработной платы, это уже геноцид", - говорит.

"Но почему вы не вакцинируетесь тогда?" – спрашивает журналист.

"У меня иммунитет, я здоровый человек, мой организм справляется. Зачем я должна ослаблять свой иммунитет?" - отвечает женщина.

Люди расходятся по списку локаций - стадион "Динамо", переулок Крепостный, Грушевского, Банковая, сообщает BBC News Україна

Возле Рады перекрыли дорогу и начали ходить по пешеходному переходу. Иногда возникают конфликты с водителями.

На 11 часов запланировано вече.

Участники марша антивакцинаторов заблокировали правительственный квартал, пишет "Українська правда".

Антивакцинаторы препятствуют движению водителей.

Внимание! Ненормативная лексика!

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 23 393 случая Covid-19 и 720 смертей от коронавирусной болезни. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.