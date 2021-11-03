"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой

В среду под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации.
Они также перекрыли движение транспорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое "слуг народа" проголосовали против борьбы с коронавирусом
Присутствующие держат плакаты: "Нет Covid геноциду", "Нет Covid фашизму", "Нет Covid паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".
Видео: Ян Доброносов, Telegraf
На видео женщина жалуется, что ее "незаконно отстранили от работы".
"Нас оставили без заработной платы, это уже геноцид", - говорит.
"Но почему вы не вакцинируетесь тогда?" – спрашивает журналист.
"У меня иммунитет, я здоровый человек, мой организм справляется. Зачем я должна ослаблять свой иммунитет?" - отвечает женщина.
Люди расходятся по списку локаций - стадион "Динамо", переулок Крепостный, Грушевского, Банковая, сообщает BBC News Україна
Возле Рады перекрыли дорогу и начали ходить по пешеходному переходу. Иногда возникают конфликты с водителями.
На 11 часов запланировано вече.
Участники марша антивакцинаторов заблокировали правительственный квартал, пишет "Українська правда".
Антивакцинаторы препятствуют движению водителей.
Внимание! Ненормативная лексика!
За прошлые сутки в Украине зафиксировали 23 393 случая Covid-19 и 720 смертей от коронавирусной болезни.
Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.
Комментарии2