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среда, 03 ноября 2021 08:24

В Украине вчера было больше всего Covid-смертей с начала пандемии

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В Украине вчера было больше всего Covid-смертей с начала пандемии
Всего в Украине провели более 14,5 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 23 393 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1406, медработников - 421.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 979 086 человек. Умерли 69 447 пациентов, из них 720 - за последние сутки. Больше смертей за сутки в Украине еще не фиксировали. Выздоровели 2 466 674 человека, за последние сутки - 11 937, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 157 503 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР - 73 461, ИФА - 21 106. Также сделали 62 936 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 14,5 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 2024 случая;
Винницкая область - 633 случая;
Волынская область - 679 случаев;
Днепропетровская область - 1935 случаев;
Донецкая область - 1077 случаев;
Житомирская область - 660 случаев;
Закарпатская область - 330 случаев;
Запорожская область - 1558 случаев;
Ивано-Франковская область - 486 случаев;
Киевская область - 934 случая;
Кировоградская область - 119 случаев;
Луганская область - 569 случаев;
Львовская область - 1178 случаев;
Николаевская область - 725 случаев;
Одесская область - 1858 случаев;
Полтавская область - 1127 случаев;
Ровенская область - 975 случаев;
Сумская область - 1156 случаев;
Тернопольская область - 623 случая;
Харьковская область - 1374 случая;
Херсонская область - 600 случаев;
Хмельницкая область - 1084 случая;
Черкасская область - 882 случая;
Черновицкая область - 543 случая;
Черниговская область - 264 случая.

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Сейчас в красной зоне адаптивного карантина находятся Киев и еще 15 областей Украины. В оранжевой - семь регионов. И два в желтой. Три области на этой неделе могут перейти в красную зону карантина. Речь о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.

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