FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук

Украинцы тестируют приложение Face App, в котором есть возможность посмотреть на свое фото "в старости".

Появилась подборка политиков, как они будут выглядеть в преклонном возрасте.

Подборку подготовил сайт "Еспресо.TV"

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Приложение FaceApp, которое позволяет "состарить" человека и сменить пол, занял высокие строчки в Google Play и App Store. Впервые приложение появилось 2 года назад. После обновления в июле 2019-го его усовершенствовали, благодаря чему обработанные фотографии начали выглядеть очень правдоподобно.