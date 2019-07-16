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вторник, 16 июля 2019 11:17

Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
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Фото знаменитостей в FaceApp
Фото: FaceApp
Фото знаменитостей в FaceApp
Фото знаменитостей в FaceApp
Фото знаменитостей в FaceApp
Фото знаменитостей в FaceApp

Приложение FaceApp, которое позволяет "состарить" человека и сменить пол, занял высокие строчки в Google Play и App Store.

Впервые приложение появилось 2 года назад. После обновления в июле 2019-го его усовершенствовали, благодаря чему обработанные фотографии начали выглядеть очень правдоподобно.

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Также разработчики добавили теги знаменитостей и политиков, в том числе украинских. Все результаты изменений можно выкладывать в социальные сети.

FaceApp может омолодить, поменять прическу, наложить косметику, сделать голливудскую улыбку и тому подобное. Для работы FaceApp необходимо подключение к интернету, а также четкий снимок лица.

В 10 Years Challenge увидели угрозу смартфонам. Считается, что мем является кампанией для обучения искусственного интеллекта алгоритмам распознавания лиц и прогнозирования процессов возрастных изменений.

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16
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