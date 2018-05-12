"Ежедневно поступают данные о человеческих жертвах": Меркель обеспокоена ситуацией на Донбассе

Ангела Меркель во время визита в Италию говорила о Донбассе. Фото - радио Свобода

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией на востоке Украины и частыми нарушениями перемирия.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Мы обеспокоены ситуацией с Украиной. В рамках Нормандского формата, объединяющая ФРГ, Францию, Россию и Украину, мы стремимся добиться имплементации Минских договоренностей, - сказала она во время визита в Италию в субботу. - Каждую ночь происходят нарушения перемирия, и ежедневно поступают данные о человеческих жертвах".

Вчера, 11 мая, в результате обстрелов боевиков под Северодонецком Луганской загорелось 15 гектаров леса. Российско-террористические войска открыли огонь по лесополосе лесного фонда Северодонецкого лесхоза, применяя артиллерийские системы 152 калибра. Разрывы снарядов вызвали пожар.