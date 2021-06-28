Евросолидарнисть спасла уникальный детский центр на Прикарпатье – Марина Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 342
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 621
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 783
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1530
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1134
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7741
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 549
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 738
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1323
Фото
Все фото
16
9
9
2
8
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
&quot;Как хряпа для свиней&quot; - волонтер показала фото с военной столовой
"Как хряпа для свиней" - волонтер показала фото с военной столовой
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
Видео
Все видео
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 621
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 360
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 459
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1017
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 396
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
понедельник, 28 июня 2021 11:35

Евросолидарнисть спасла уникальный детский центр на Прикарпатье – Марина Порошенко

  Комментировать
Автор: Европейская Солидарность
 


Лидерка команды "Европейская Солидарность" в Киеве, Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко во время поездки на Прикарпатье посетила областной Центр социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" в Долине, который еще в начале года был на грани ликвидации.

Это уникальное детское заведение, которое хотел закрыть областной совет, удалось сохранить благодаря настойчивости депутатов от "Европейской Солидарности" разных уровней и лично Марины Порошенко.

И.о директора Долинского областного центра социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" Оксана Маслей поблагодарила "Евросолидарнось" и Марине Порошенко за спасение заведения.

"Мы обязаны прежде всего" Европейской Солидарности ". 19 февраля этого года на сессии областного совета было принято решение о прекращении деятельности нашего учреждения. На заседании сессии только фракция "Европейская Солидарность" и отдельные депутаты из других фракций не поддержали это решение ", – вспоминает руководительница заведения.

Она рассказывает, что после огласки началась борьба за "Теплый дом".

"Нам объяснили, что заведение закрывается так, как нужно много бюджетных средств на содержание нашего учреждения. А средства нужны потому, что у нас воспитываются незащищенные слои детей – это дети с инвалидностью и дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки ", – говорит Оксана Маслей.

Автор: Европейская Солидарность
 

"Когда мы узнали о таком позорном решении, приехали сюда 27 февраля, чтобы воочию убедиться в том, что этот дом отвечает всем требованиям той реформы, которая проходит в Украине. И именно здесь дети воспитываются в условиях, приближенных к семейным. Здесь есть на территории три мало групповых дома, в которых на тот момент воспитывался 31 ребенок, из которых 8 детей имели инвалидность и различные диагнозы, которые требуют профессионального ухода ", – напомнила Марина Порошенко.

"Мы были возмущены, что "Батькивщина", "За жизнь", "Свобода" и "Слуги народа" объединили свои усилия для того, чтобы закрыть этот дом. И только "Европейская Солидарность" выступила против. Чтобы обратить внимание на этот вопрос, мы уже 2 марта собрали брифинг в Верховной Раде и обратились к центральной власти, в Министерство образования и науки, социальной политики, к омбудсмену по правам человека и ребенка для того, чтобы они вмешались в эту ситуацию", – рассказывает Марина Порошенко.

Автор: Европейская Солидарность
 

"Ни одна реформа не может проводиться таким образом, чтобы ухудшить условия пребывания и качество жизни детей", – заявила тогда в Верховной Раде Марина Порошенко. Она отметила, что в результате закрытия "Теплого дома" детей пришлось бы перевести в интернаты, в которых условия приближенные к советским. "Кроме того, эти заведения находятся в другой части области – городе Тлумач и селе Долишне Залучье", - пояснила Марина Порошенко.

"И я очень счастлива, что на очередной сессии Ивано-Франковского областного совета проголосовали за отмену своего позорного решения и оставили "Теплый дом". Сегодня мы приехали сюда, чтобы поздравить с победой и коллектив, и нашу партийную организацию "Европейской Солидарности". Это наша общая победа. Мы очень счастливы, что нам удалось отстоять будущее детей, которые здесь воспитываются", – говорит Марина Порошенко.

Автор: Европейская Солидарность
 

Сейчас в заведении воспитываются 37 детей сирот и лишенных родительской опеки и 16 детей с дневного отделения для детей с инвалидностью. В центре есть возможности детям получать разнообразные образовательные навыки - это и спортивные комнаты, мастерские для занятий шитьем, куланирею, для работы с деревом. Проводят здесь занятия со специально обученными собаками-лабрадорами.

"И еще одна хорошая новость. По просьбе руководства "Теплого дома" Ивано-Франковский областной совет выделяет 300 000 на текущие ремонты дома. Так что условия пребывания детей еще улучшатся ", – сообщила Марина Порошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросолидарнисть спасла уникальный детский центр на Прикарпатье – Марина Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Сыграли прощальный матч Олега Блохина

Объединились две великие державы

Украина отмечает День Конституции

Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 8505
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет Просмотров: 4482
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
 Просмотров: 4293
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
13
 Просмотров: 4239
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 3501
Политика
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
16
 Просмотров: 27
Трамп заявил, что результаты выборов в США 2020 были сфальсифицированы, как в Украине в 2004
Трамп заявил, что результаты выборов в США 2020 были сфальсифицированы, как в Украине в 2004 Просмотров: 396
В Черном море становится жарко, новая война и армянский урок: 5 блогов недели
В Черном море становится жарко, новая война и армянский урок: 5 блогов недели
 Просмотров: 972
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
 Просмотров: 1332
Пересидел Порошенко, третий год держится при Зеленском - о Авакове сделали инфографику
Пересидел Порошенко, третий год держится при Зеленском - о Авакове сделали инфографику Просмотров: 405
Больше всего комментируют
11
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
3
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
3
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
3
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
2
Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО
Голосов: 7504
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть