Евросолидарнисть спасла уникальный детский центр на Прикарпатье – Марина Порошенко

Автор: Европейская Солидарность



Лидерка команды "Европейская Солидарность" в Киеве, Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко во время поездки на Прикарпатье посетила областной Центр социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" в Долине, который еще в начале года был на грани ликвидации.

Это уникальное детское заведение, которое хотел закрыть областной совет, удалось сохранить благодаря настойчивости депутатов от "Европейской Солидарности" разных уровней и лично Марины Порошенко.

И.о директора Долинского областного центра социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" Оксана Маслей поблагодарила "Евросолидарнось" и Марине Порошенко за спасение заведения.

"Мы обязаны прежде всего" Европейской Солидарности ". 19 февраля этого года на сессии областного совета было принято решение о прекращении деятельности нашего учреждения. На заседании сессии только фракция "Европейская Солидарность" и отдельные депутаты из других фракций не поддержали это решение ", – вспоминает руководительница заведения.

Она рассказывает, что после огласки началась борьба за "Теплый дом".

"Нам объяснили, что заведение закрывается так, как нужно много бюджетных средств на содержание нашего учреждения. А средства нужны потому, что у нас воспитываются незащищенные слои детей – это дети с инвалидностью и дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки ", – говорит Оксана Маслей.

Автор: Европейская Солидарность

"Когда мы узнали о таком позорном решении, приехали сюда 27 февраля, чтобы воочию убедиться в том, что этот дом отвечает всем требованиям той реформы, которая проходит в Украине. И именно здесь дети воспитываются в условиях, приближенных к семейным. Здесь есть на территории три мало групповых дома, в которых на тот момент воспитывался 31 ребенок, из которых 8 детей имели инвалидность и различные диагнозы, которые требуют профессионального ухода ", – напомнила Марина Порошенко.

"Мы были возмущены, что "Батькивщина", "За жизнь", "Свобода" и "Слуги народа" объединили свои усилия для того, чтобы закрыть этот дом. И только "Европейская Солидарность" выступила против. Чтобы обратить внимание на этот вопрос, мы уже 2 марта собрали брифинг в Верховной Раде и обратились к центральной власти, в Министерство образования и науки, социальной политики, к омбудсмену по правам человека и ребенка для того, чтобы они вмешались в эту ситуацию", – рассказывает Марина Порошенко.

Автор: Европейская Солидарность

"Ни одна реформа не может проводиться таким образом, чтобы ухудшить условия пребывания и качество жизни детей", – заявила тогда в Верховной Раде Марина Порошенко. Она отметила, что в результате закрытия "Теплого дома" детей пришлось бы перевести в интернаты, в которых условия приближенные к советским. "Кроме того, эти заведения находятся в другой части области – городе Тлумач и селе Долишне Залучье", - пояснила Марина Порошенко.

"И я очень счастлива, что на очередной сессии Ивано-Франковского областного совета проголосовали за отмену своего позорного решения и оставили "Теплый дом". Сегодня мы приехали сюда, чтобы поздравить с победой и коллектив, и нашу партийную организацию "Европейской Солидарности". Это наша общая победа. Мы очень счастливы, что нам удалось отстоять будущее детей, которые здесь воспитываются", – говорит Марина Порошенко.

Автор: Европейская Солидарность

Сейчас в заведении воспитываются 37 детей сирот и лишенных родительской опеки и 16 детей с дневного отделения для детей с инвалидностью. В центре есть возможности детям получать разнообразные образовательные навыки - это и спортивные комнаты, мастерские для занятий шитьем, куланирею, для работы с деревом. Проводят здесь занятия со специально обученными собаками-лабрадорами.

"И еще одна хорошая новость. По просьбе руководства "Теплого дома" Ивано-Франковский областной совет выделяет 300 000 на текущие ремонты дома. Так что условия пребывания детей еще улучшатся ", – сообщила Марина Порошенко.