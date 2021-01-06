Европейскую комиссию просят поделиться вакциной с Украиной

Подписи под письмом-обращением поставили министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции. Фото: pixabay

13 стран Европы просят Европейскую комиссию, чтобы та помогла получить вакцину от коронавируса государствам Восточного партнерства.

Среди них также есть и Украина, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Подписи под письмом-обращением поставили министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

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"В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС - страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям", - написали в письме.

Дипломаты также просят помочь Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.

Правительство Польши передаст Украине остатки вакцин от коронавируса, если они будут. Продолжаются переговоры по этой инициативе, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Rzeczpospolita.