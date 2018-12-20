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четверг, 20 декабря 2018 12:08

Европейский суд снял санкции с Азарова

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Европейский суд снял санкции с Азарова
Николай Азаров живет в России. Фото: ukrinform.ua

Европейские санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова аннулировали.

Соответствующее решение принял Европейский суд в Люксембурге 19 декабря.

"Решение Совета ЕС от 5 мая 2015-го о внесении изменений в решении от 2014-го относительно ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, что было связано с ситуацией в Украине, аннулируются в том пункте, что касается Николая Яновича Азарова", - говорится в решении суда.

По решению суда, бывший премьер был лишен надлежащей правовой процедуры. Совет ЕС перед тем, как действовать на основе решений органа власти третьей страны, должен был проверить, было ли это решение принято с учетом прав на защиту и на эффективное юридическое сопровождение.

Европейский суд обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам Азарова.

Защитник Азарова Александер Еггер назвал решение Евросуда решающим для будущего режима санкций ЕС. Он сообщил, что Азаров пойдет с обвинением со стороны Киева в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

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После победы Революции достоинства Николай Азаров бежал в Россию, где живет до сих пор. Тогда Украина направила в Брюссель обвинения относительно Азарова в тяжелых преступлениях, в частности, присвоении активов государственных энергетических компаний и получении взяток за назначения на должности. В том же году Совет ЕС заморозил активы Азарова.

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Дата
20
декабря

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