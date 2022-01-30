Европейский Союз ищет поставщиков газа взамен России

В ЕС готовятся к прекращению поставок газа в Россию.Фото: Reuters

В Европейском Союзе рассматривают возможность получения газа, если Россия решит сократить или перекрыть поставки топлива.

Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге.

"Мы должны быть готовы к возможности провала дипломатии. Мы рассматриваем разные варианты и сценарии", - отметил Боррель.

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В качестве альтернативных источников поставок газа Евросоюз рассматривает США, Катар и Азербайджан.

"Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе за счет нашей работы с такими партнерами как США, Катар и Азербайджан по поставкам газа в случае, если Россия решит ограничить или остановить поставки", – сообщил руководитель европейской дипломатии.

Правительство Великобритании считает, что руководство России может шантажировать страны Европы сокращением поставок газа. В Великобритании опасаются, что это может произойти в случае начала агрессии против Украины и введения санкций против России.