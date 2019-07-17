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среда, 17 июля 2019 12:03

"Европейская солидарность" отреагировала на новую атаку Портнова на Порошенко

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&quot;Европейская солидарность&quot; отреагировала на новую атаку Портнова на Порошенко
Партия "Европейская Солидарность" опубликовала заявление относительно "сотрудничества" головы ГБР Романа Трубы и экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова

Считаем показательным, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-заместитель главы администрации Януковича - Андрей Портнов - уже анонсировал в своем телеграмм-канале "новую повестку" для Петра Порошенко.

Попутно информируем, что Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте.

Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность", когда пишет, что пятый президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев".

Очевидно, речь идет о пособниках режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну.

Нам жаль, что председатель ГБР Роман Труба стал инструментом в руках соратника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша.

Європейська Солідарність
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17
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