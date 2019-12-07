"Европейская Солидарность" отчиталась за 100 дней работы и продемонстрировала лучшие фотографии

Об этом она написала в сети Facebook, передает Depo.ua.

"Сегодня 100 дней работы нового парламента. "Европейская Солидарность" волей избирателей теперь в оппозиции, у нас маленькая фракция, и, согласно решению монобольшинства, сидим на галерке. Но я считаю нашу фракцию самой целостной, идеологической, сплоченной и самой лучшей в нынешнем парламенте. И эффективной. Это прекрасная команда, которая прошла переформатирование и очищение, когда отпали коньюктурщики и прилипалы, которые всегда цепляются к партиям власти", – отметила Геращенко.

Она назвала 8 достижений "ЕС":



"1. В условиях информационной ежедневной арт-атаки уклонистов о том, как все было не так предыдущие 5 лет, нам удалось сохранить поддержку наших избирателей. Спасибо за доверие и совместную работу на страну.

2. Нам удалось провести постановление ВР о необходимости получения ПДЧ и курса в НАТО. Это важно в условиях нынешней внешнеполитической размытости и молчания.

3. В числе принятых большинством вменяемых законов "их авторства", в частности, о статусе добровольцев, и евроинтеграционных, немало - просто переписанные наши, просто не с нашими фамилиями. Мы голосовали ЗА, несмотря на эту несправедливость, потому что главное результат.

4. Мы единственная фракция, которая читает законы. Еще и рассказываем о прочитанном "слугам". Нам удалось остановить немало совершенно безумных проектов. Действительно, мы не можем провести ни одного своего закона, поэтому сосредоточились на поправках и тщательно готовим изменения к каждому законопроекту, пытаясь в комитете и зале путем 2 чтений усовершенствовать новшества слуг.

5. А помните, в первый день работы парламента слуги хотели принять 73 закона (как дань памяти 73 %) за основу и в целом. Мы этот беспредел остановили. Хоть пришлось включать эмоции и ссориться. Делаем все, чтобы ВР работала по регламенту.

6. Мы стоим на страже национальных интересов и суверенитета, контролируя власть и не давая пересечь красные линии.

7. Мы остаемся единственной правоцентристской оппозицией в ВР, делаем все для неизменности курса на ЕС и НАТО. И к нам потихоньку прислушиваются даже в монобольшинстве.

8. Мы защищаем Украину "извне".