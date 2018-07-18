Европейцам не нужны грязные деньги Януковича

Экс-президенту Виктору Януковичу дали выехать за границу. Фото: 5 канал

Европейцы хотят финансовой прозрачности. Они не заинтересованы в грязных деньгах экс-президента Виктора Януковича и будут бороться с этим активнее.

Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Дубровский:

"Подозреваю, что это был элемент договорняка. Украинская политическая культура очень компромиссная. Никогда не было принято наказывать слишком строго. И многих политиков это устраивает. Это долго сдерживало нас от масштабных социальных конфликтов, пока не пришел человек из другой социальной культуры - Янукович. он стал исключением. Рано или поздно наши правоохранители начнут искать эти деньги. И международные структуры будут активнее с этим воевать. Они не заинтересованы в грязных деньгах в различных фондах. Европейцы идут к финансовой прозрачности, их начали смущать отмывания денег развивающимися странами.

Янукович может еще иметь влияние на расследование. Люди, которые с ним работали, остаются на местах. У них могут быть обязательства или на них есть компромат. И каналы распространения также никуда не делись. Система Януковича основана на этом взаимном контроле. Способ до сих пор остался. Только теперь следят за соблюдением коррупционных договоренностей.

Когда Янукович сбежал в Харьков, планировал устроить там настоящую войну против победителей Революции. Но не сделал этого. Ему дали убежать и вывести деньги. Не только правоохранительные структуры ему подчинялись. Гарантии имеют определенные ограничения. Правоохранительные органы полностью будут перегружены и на них компромата не будет. То, что не смогла косметическая реформа полиции. Тогда новые лица появились только в патруле. А другие - осталась на местах. Должны прийти совершенно новые люди. Которые не платили за должности и не имеют хвостов за собой ".

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Ранее, финансовая разведка США нашла $ 700 млн, которые экс-президент Виктор Янукович и его приспешники вывели за границу между 2008 и 2014 годами. Об этом написали американские журналисты. У них также есть информация, что украинские правоохранители пренебрегали некоторой информацией американских коллег в расследованиях.