Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко

Деньги, которые украл Виктор Янукович, никогда не вернутся в Украину. Фото: Bigmir.net

Украина никогда не сможет вернуть деньги, которые вывезли экс-президент Виктор Янукович и его окружение. Президент-беглец еще может влиять на расследование через договорняки и близкие отношения с нынешним руководством страны.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

"Если реально найти активы Януковича и его друзей, может появиться много не удобной информации для нынешней власти. Порошенко в свое время работал министром финансов. Это должность-кормушка. Поэтому следователи ищут так, чтобы ничего не найти. Украина никогда не вернет этих денег. Нет никакой разницы между Тимошенко, Януковичем, Яценюком. Они все знают друг друга. Порошенко и Азаров в свое время имели совместный бизнес. Он привел Азарова на Оранжевую революцию. Хотя потом отказывался от этого.

Если возвращать эти деньги, придется забрать у них. Но власть не захочет, чтобы у них отобрали. Сегодня накладывают аресты на украденные миллионы, а потом быстро снимают. Очень сложно доказать, что деньги были украденными. Многие люди, которые тогда воровали, до сих пор остаются у власти. А специалисты, которые ищут деньги, занимаются чем угодно, кроме настоящих поисков. Много пиара и неэффективной работы. Цель этого - поговорить, а не сделать. Даже если Тимошенко придет к власти, отожмет все у Порошенко для себя. Когда пришел Янукович, отжал все у Пинчука. Это навсегда ".

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Ранее, финансовая разведка США нашла $ 700 млн, которые экс-президент Виктор Янукович и его приспешники вывели за границу между 2008 и 2014 годами. Об этом написали американские журналисты. У них также есть информация, что украинские правоохранители пренебрегали некоторой информацией американских коллег в расследованиях.