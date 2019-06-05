Европа не имеет единства о продолжении санкций против России - Снегирев

 
Ексклюзивы
1/5
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 1431
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2016
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7281
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1098
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4555
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2961
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2736
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2439
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3501
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1494
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 414
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 918
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3501
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31447
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2403
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 918
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 05:55

Европа не имеет единства о продолжении санкций против России - Снегирев

  Комментировать
Европа не имеет единства о продолжении санкций против России - Снегирев
ЕС может не продлить санкции против России - Снегирев. Фото: ТСН

Европа вновь продемонстрировала, что она не готова идти по пути усиления экономических санкций против России. Сейчас в странах Европы нет единства по этому вопросу.

"Были введены персональные санкции против пяти граждан РФ, и на этом все и завершилось. То есть Европа вновь продемонстрировала, что она не готова идти по пути усиления экономических санкций против России. Сейчас в странах Европы нет единства относительно продолжения экономических санкций. Президент Чехии Земан четко заявил о том, что его страна рассматривает путь не усиления экономических санкций, а наоборот улучшение дипломатических и экономических отношений с РФ. Практически то же заявили и представители Румынии", - в эфире программы "Комментарии" на телеканале ZIK заявил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Разделенность стран ЕС еще больше усложняет задачу господину Зеленскому. Он добавил, что также перед Зеленским стоит вопрос о формировании антироссийской коалиции, так как непонятные шаги предыдущей администрации фактически разрушили ее.

"Сейчас стоит вопрос, готова ли Украина предложить новый формат и новые дорожные карты по объединению стран Европы в вопросе противостояния российской агрессии. Этот вопрос очень болезненный для Украины", - считает Снегирев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал о дефолте и возвращении "Приватбанка" Коломойскому

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его президентом Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европа не имеет единства о продолжении санкций против России - Снегирев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 15 Просмотров: 33671
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 17245
Задержали экс-нардепа Партии регионов
Задержали экс-нардепа Партии регионов Просмотров: 12546
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 10494
Кто заменит Геращенко на переговорах в Минске
Кто заменит Геращенко на переговорах в Минске Просмотров: 8893
Политика
США планируют предоставить Украине оборонительное вооружение - американский генерал
США планируют предоставить Украине оборонительное вооружение - американский генерал Просмотров: 108
Официально сообщили дату саммита Украина-ЕС
Официально сообщили дату саммита Украина-ЕС Просмотров: 135
Беспилотник США совершил разведку над Черным морем
Беспилотник США совершил разведку над Черным морем Просмотров: 36
100-тысячный митинг в Праге требовал отставки премьер-министра
100-тысячный митинг в Праге требовал отставки премьер-министра Просмотров: 153
Сообщили условия предоставления Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС
Сообщили условия предоставления Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС Просмотров: 234
Больше всего комментируют
15
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
3
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
Голосов: 1805
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua