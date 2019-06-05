Европа не имеет единства о продолжении санкций против России - Снегирев

ЕС может не продлить санкции против России - Снегирев. Фото: ТСН

Европа вновь продемонстрировала, что она не готова идти по пути усиления экономических санкций против России. Сейчас в странах Европы нет единства по этому вопросу.

"Были введены персональные санкции против пяти граждан РФ, и на этом все и завершилось. То есть Европа вновь продемонстрировала, что она не готова идти по пути усиления экономических санкций против России. Сейчас в странах Европы нет единства относительно продолжения экономических санкций. Президент Чехии Земан четко заявил о том, что его страна рассматривает путь не усиления экономических санкций, а наоборот улучшение дипломатических и экономических отношений с РФ. Практически то же заявили и представители Румынии", - в эфире программы "Комментарии" на телеканале ZIK заявил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Разделенность стран ЕС еще больше усложняет задачу господину Зеленскому. Он добавил, что также перед Зеленским стоит вопрос о формировании антироссийской коалиции, так как непонятные шаги предыдущей администрации фактически разрушили ее.

"Сейчас стоит вопрос, готова ли Украина предложить новый формат и новые дорожные карты по объединению стран Европы в вопросе противостояния российской агрессии. Этот вопрос очень болезненный для Украины", - считает Снегирев.

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Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его президентом Украины.