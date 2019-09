Европа начала реагировать на обмен

Посольство Эстонии в Украине поздравило Украину с обменом.

Соответствующее заявление Посольство Эстонии опубликовало на своей странице в Twitter.

"Большой успех Украины: избавление от преступников в обмен на выдающихся граждан!", - говорится в заявлении.

Об обмене высказался и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

"Рад, что Россия наконец освободила незаконно заключенных украинских моряков и политзаключенных. Факт остается фактом, что они не должны были задерживаться от начала ", - добавил он.

Great deal by Ukraine: getting rid of criminals in exchange for outstanding citizens! #freesentsov https://t.co/W3SWeCOz6t