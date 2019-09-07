Европа начала реагировать на обмен

Посольство Эстонии в Украине поздравило Украину с обменом.
Соответствующее заявление Посольство Эстонии опубликовало на своей странице в Twitter.
"Большой успех Украины: избавление от преступников в обмен на выдающихся граждан!", - говорится в заявлении.
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Об обмене высказался и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
"Рад, что Россия наконец освободила незаконно заключенных украинских моряков и политзаключенных. Факт остается фактом, что они не должны были задерживаться от начала ", - добавил он.
Great deal by Ukraine: getting rid of criminals in exchange for outstanding citizens! #freesentsov https://t.co/W3SWeCOz6t— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) 7 вересня 2019 р.
7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, в рамках обмена Украины и РФ.
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