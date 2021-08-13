Европа и Америка считают Украину естественным партнером - историк

Александр Мотыль: "Желание западных политиков сблизиться с Путиным всегда оборачивается неудачей. Когда ему протянут руку – он рано или поздно ее укусит". Фото: Gazeta.ua

Для западных стран Украина стала важным фактором, хотя еще недавно там не знали о ее существовании. Желание Запада сблизиться с Россией всегда заканчивается фиаско.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

Украине отказали в Плане действий по членству в НАТО. Не означает ли это, что Запад согласился на условия России в отношении Украины? Историк считает, что нет.

"Большинство американских политиков, включая Байденом, и большая часть европейского политикума убеждены, что Украина является стратегически важным фактором. Готовы ее поддерживать, – говорит он. – И это не просто желание политиков или интеллектуалов. Это подчиняется геостратегической логике"

Европа и Америка понимают, что во времена противостояния между ними и Россией Украина является естественным партнером. Это огромное достижение. В прошлом многие даже не знал о ее существовании.

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Из-за действий Байдена, говорит историк, Украина в определенной степени отошла на задний план.

"Но это не значит, что американцы вообще бросили Украину на произвол судьбы. Просто несколько затормозили интеграцию, которая и так протекала медленно. Желание западных политиков сблизиться с Путиным всегда оборачивается неудачей. Когда ему протянут руку – он рано или поздно ее укусит".

Сразу после договоренностей по "Северному потоку-2" Газпром закрутил вентиль и пропускает меньше газа в Европу. Это явный шантаж, отмечает Мотыль.

"Даже простые европейцы поймут, что имеют дело со страной-агрессором. Попытка улучшить отношения с Россией вращается разочарованием и новой "холодной войной". Эти качели закончатся с уходом Путина. Только тогда будет надежда на какую-то нормализацию", – заключает он.

Полное интервью с Александром Мотылем читайте в журнале "Країна"

В мае Верховная Рада Украины обратилась в Палату представителей и Сената Конгресса США о введении санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2". "Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км.