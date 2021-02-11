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четверг, 11 февраля 2021 22:52

Еврокомиссия расширит программу техпомощи Украине на 800 тыс. євро

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Еврокомиссия расширит программу техпомощи Украине на 800 тыс. євро
ЕС готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критической сырья. Фото: DW

Европейская комиссия расширит программу технической помощи Украине на 800 тыс. евро.

Это произойдет в рамках сотрудничества в сфере критического сырья, сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович.

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"Вскоре мы запустим стратегическом партнерстве по сырых материалов и аккумуляторов", - отметил он.

Украинская сторона рассчитывает на перезагрузку в отношениях с Европейским судом по правам человека. Это приведет к улучшению позиций нашего государства в Совете Европы.

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