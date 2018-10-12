В Брюсселе состоялась встреча народного депутата Украины, лидера партии «Основа» Сергея Таруты (слева) с чешским политиком Томашем Здеховским (справа)

Евродепутат после встречи с Тарутой: Порошенко устал и не оправдал надежд

11 октября в Брюсселе состоялась встреча народного депутата Украины, лидера партии "Основа" Сергея Таруты с чешским политиком, лидером партии Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Чехия) Томашем Здеховским, а также другими депутатами Европарламента, представляющими Республику Чехию.

Томаш Здеховский является членом Комитетов Европарламента по вопросам бюджетного контроля, а также по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Он также входит в состав делегации Европарламента по отношениям с Китайской Народной Республикой.

Предметом встречи Сергея Таруты с чешскими депутатами Европарламента стало обсуждение плана программ секторальной бюджетной поддержки ЕС и гуманитарной помощи гражданам Украины, перспективы расширения бюджетных программ ЕС для Украины. В ходе встречи пан Здеховский познакомил Сергея Таруту также с опытом Чехии, которая прошла путь от постсоветского государства к демократической стране с развитой рыночной экономикой. Собеседники затронули и вопросы возможного сотрудничества между политической партией "Основа" и Křesťanská a demokratická unie.

По завершению встречи Сергей Тарута заявил: "Я имею опыт работы в Чехии как предприниматель. У меня в собственности были предприятия в Чехии. Если бы не война, навязанная Украине Россией, я бы продолжал оставаться бизнесменом и не стал бы политиком. Но тревога за будущее страны, желание участвовать в борьбе за ее независимость, стремление сделать жизнь в Украине лучше привели меня к тому, что я продал все свои предприятия и вложил деньги в политические и социальные проекты. Я хочу отметить, что я рад за чешский народ, который сумел преодолеть трудный путь посттоталитарного развития и декоммунизации, выстроить эффективную рыночную экономику, демократическую политическую систему и достаточно развитое гражданское общество.

Нам нужно понимать, что российская империя добровольно не согласится от своих геополитических амбиций и мы должны дать ей достойный ответ, а не бороться уже со следствиями имперской политики Кремля. Для этого крайне важным становится экономическое возрождение Украины, ее устойчивый рост, восстановление доверия украинцев к власти, к бизнесу, к стране. Сейчас ситуация критическая: в Украине нет политических партий с рейтингом более 13%, доверие к исполнительной власти – 5%, к судебной – микроскопические 2%. Если мы не сможем переломить этот тренд, Украину ждет дезинтеграция и распад. Запад тоже должен понимать, что, в случае распада Украины, хаос будет во всей Европе. мы очень благодарны Европейскому Союзу за помощь. Но, оказывая эту помощь Украине, европейские институции должны четко отслеживать, какая именно помощь эффективна, а какая "кормит" неэффективную власть. В настоящее время со стороны Европейского Союза и других международных институтов в Украину приходит очень много средств, но они расходуются неэффективно, а часто просто разворовываются.

Год назад я принял решение о формировании новой политической силы в Украине, - политической партии "Основа". Нам удалось вместе с видными учеными и экспертами страны разработать Доктрину "Украина-2030". За все время независимости Украины у нас не было разработано ни одного действительно стратегического программного документа, представляющего виденье будущего страны, обозначающего конкретные цели развития и его механизмы.

В основе Доктрины лежит представление о том, что для Украины необходим переход от кредитной модели экономического развития на инвестиционную модель. Ориентиром для проводимых реформ, их индикатором должны стать международный рейтинги страны.

Добиться экономического возрождения Украины мы сможем, если найдем в себе внутренние источники развития, а не будем полагаться исключительно на западные инвестиции. Будем откровенны, нам уже сейчас нужно отдавать около 20 миллиардов долларов долга, при бюджете 33 миллиарда. Справиться с этой задачей мы сможем только в том случае, если сможем обеспечить темпы роста на уровне 10% в год, как минимум.

Моя задача состоит в том, чтобы консолидировать общество, сформировать новую политическую силу, способную вернуть доверие населения.

В Украине нельзя разрывать экономическую, политическую и социальную реформы. Нам нужен новый парламент и новый механизм его формирования, новый избирательный закон, новое правительство, новый механизм государственного управления.

Я уверен в том, что Украина сможет преодолеть все трудности и возродиться. Особенно, при умной и последовательной поддержке наших начинаний, со стороны Европейского Союза".

В ответном слове, депутат Европейского парламента, Томаш Здеховский отметил: "Украина имеет большой потенциал, но также имеет много проблем. Украинцы едут в Чехию - это понятно, ведь они не имеют проблем с менталитетом. Но эти люди часто не возвращаются.

Я должен сказать, что Ваш план, пан Сергей, очень хороший, но, очевидно, что вам нужна тотальная борьба с коррупцией. Вам необходимо преодолеть политическую коррупцию. Я верю в потенциал Украины. Ваши люди образованные. Украинцы - очень продуктивные, креативные и свободные. Это – залог победы.

Я согласен с тем, что существующую ситуацию в Украине надо менять, и я согласен с тем, что первоначальным и важнейшим шагом является установление мира в стране, восстановление территориальной целостности страны, в том числе, возвращение Крыма.

Я выскажу и такое мнение, что, как мне кажется, Украине нужна смена Президента и Правительства. Петр Порошенко сделал много, но он устал. От имени высших органов Европейского Союза хочу обратить внимание на то, что Порошенко недостаточно оправдал наши надежды, и мы все меньше верим ему в его искренность и глубину проводимых им реформ. Но, мы уверенно заявляем о том, что Европейский Союз, мировое сообщество, в целом, не хотят видеть того, что происходило в Украине при Януковиче и сделают все, для поддержки здоровых конструктивных сил в ней".