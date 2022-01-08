Это закончится плохо - Аслунд о деле против Порошенко

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что преследование пятого президента Петра Порошенко в то время, когда на границах Украины скопились войска, не может закончиться хорошо.
Об этом написал у себя на странице в Twitter.
"Путин представляет наибольшую угрозу военного нападения на Украину с 2014 года, но Зеленский нападает на крупнейшего бизнесмена (Рината Ахметова), крупнейшего иностранного инвестора (Arcelor-Mittal) и его предшественника и крупнейшего политического оппонента (Порошенко). Это не может закончиться хорошо", – предупредил Аслунд.
Эксперт также опубликовал у себя статью Владислава Давидзона о деле против Порошенко, обнародованную изданием Foreign Policy. Автор пишет, что Украина не может себе позволить во время кризиса преследование предыдущего президента. И подчеркивает, что союзники начинают все больше сомневаться в вопросах поддержки страны.
"Как справедливо отмечает Влад Давидзон, это уже близко к безумию Зеленского-Ермака-Венедиктовой – преследовать бывшего президента Порошенко, когда российские войска скапливаются на границе. Думают ли эти люди о чем-то, кроме себя?" – возмутился аналитик.
As @VladDavidzon rightly points out, it is little short of madness of Zelensky-Yermak-Venedyktova to prosecute former president @poroshenko as Russian troops amass on the border. Do these people think of anything but themselves?https://t.co/H73S3CZgRa— Anders Åslund (@anders_aslund) January 6, 2022
"Или Зеленский и Ермак сошли с ума? Они преследуют крупнейшего иностранного инвестора Arcelor-Mittal и бывшего президента Порошенко за глупости в это критическое время. Лучше будьте серьезны с тысячами российских танков на вашей границе! Берегите Украину!" – призывал Аслунд.
Have @ZelenskyyUa-@AndriyYermak gone bonkers? They prosecuting the biggest foreign investor Arcelor Mittal & former president @poroshenko for nonsense at this critical time.— Anders Åslund (@anders_aslund) January 6, 2022
You had better get serious with thousands of Russian tanks at your border!
Take care of Ukraine!
Напомним, ранее заместитель директора Atlantic Council Мелинда Харинг назвала выборочным правосудием решение Печерского райсуда об аресте лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.
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