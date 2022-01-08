Это закончится плохо - Аслунд о деле против Порошенко

Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Atlantic Council. Фото: europepravda

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что преследование пятого президента Петра Порошенко в то время, когда на границах Украины скопились войска, не может закончиться хорошо.

Об этом написал у себя на странице в Twitter.

"Путин представляет наибольшую угрозу военного нападения на Украину с 2014 года, но Зеленский нападает на крупнейшего бизнесмена (Рината Ахметова), крупнейшего иностранного инвестора (Arcelor-Mittal) и его предшественника и крупнейшего политического оппонента (Порошенко). Это не может закончиться хорошо", – предупредил Аслунд.

Эксперт также опубликовал у себя статью Владислава Давидзона о деле против Порошенко, обнародованную изданием Foreign Policy. Автор пишет, что Украина не может себе позволить во время кризиса преследование предыдущего президента. И подчеркивает, что союзники начинают все больше сомневаться в вопросах поддержки страны.

"Как справедливо отмечает Влад Давидзон, это уже близко к безумию Зеленского-Ермака-Венедиктовой – преследовать бывшего президента Порошенко, когда российские войска скапливаются на границе. Думают ли эти люди о чем-то, кроме себя?" – возмутился аналитик.

As @VladDavidzon rightly points out, it is little short of madness of Zelensky-Yermak-Venedyktova to prosecute former president @poroshenko as Russian troops amass on the border. Do these people think of anything but themselves?https://t.co/H73S3CZgRa — Anders Åslund (@anders_aslund) January 6, 2022

"Или Зеленский и Ермак сошли с ума? Они преследуют крупнейшего иностранного инвестора Arcelor-Mittal и бывшего президента Порошенко за глупости в это критическое время. Лучше будьте серьезны с тысячами российских танков на вашей границе! Берегите Украину!" – призывал Аслунд.

Have @ZelenskyyUa-@AndriyYermak gone bonkers? They prosecuting the biggest foreign investor Arcelor Mittal & former president @poroshenko for nonsense at this critical time.

You had better get serious with thousands of Russian tanks at your border!

Take care of Ukraine! — Anders Åslund (@anders_aslund) January 6, 2022

Напомним, ранее заместитель директора Atlantic Council Мелинда Харинг назвала выборочным правосудием решение Печерского райсуда об аресте лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.