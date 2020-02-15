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суббота, 15 февраля 2020 13:34

Это война не в Украине, а в Европе: Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции

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Это война не в Украине, а в Европе: Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. Фото - ОПГ

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что об Украине в отчете Мюнхенской конференции безопасности вспомнили только 8 раз.

Он считает, что мир начал заблаговременно успокаиваться и "забывать о войне в Европе". Об этом заявил 15 февраля во время выступления на конференции в Мюнхене.

"Я хочу обратить внимание: не совсем корректно говорить "война в Украине". Это - война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая, представьте себе!", - сказал он.

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Отметил, что его беспокоит уменьшение внимания к российско-украинскому конфликту.

"Это, скажу откровенно - опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете есть немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно", - подчеркнул Зеленский

Президент добавил, что считает решением конфликта тот момент, "когда к нам вернутся наши люди и наши территории - мы говорим и о Донбассе и о Крыме".

В день открытия 56 Конференции по вопросам безопасности в Мюнхене распространили план прекращения войны в Украине. Документ, создавали международные организации в сотрудничестве с Россией. Упоминаний о российской агрессии там избегают. Зато предлагают Украине возобновить сотрудничество с РФ без возврата Крыма. МИД Украины план осудило и заявил, что текст не соответствует официальной позиции государства. Организаторы впоследствии признали, что на сайте документ оказался случайно и текст оттуда убрали.

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