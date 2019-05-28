"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили

Президент Владимир Зеленский изменил указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Бывший президент Грузии уже поблагодарил украинского лидера.

Политически активный сектор соцсетей не смог обойти такое событие.

Gazeta.ua собрала мнения украинцев относительно восстановления гражданства Саакашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Грузии все спрашивали, как у нас поживает Саакашвили

Украинское гражданство Михаил Саакашвили получил в 2015-м. Уже в июле 2017-го потерял его, ведь скрывал, что против него в Грузии возбуждены уголовные дела. В феврале 2018-го Саакашвили выдворили в Польшу.