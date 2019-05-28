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вторник, 28 мая 2019 17:24

"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили

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  Саакашвили депортировали из Украины в феврале 2018 года
Саакашвили депортировали из Украины в феврале 2018 года

Президент Владимир Зеленский изменил указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Бывший президент Грузии уже поблагодарил украинского лидера.

Политически активный сектор соцсетей не смог обойти такое событие.

Gazeta.ua собрала мнения украинцев относительно восстановления гражданства Саакашвили.

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Украинское гражданство Михаил Саакашвили получил в 2015-м. Уже в июле 2017-го потерял его, ведь скрывал, что против него в Грузии возбуждены уголовные дела. В феврале 2018-го Саакашвили выдворили в Польшу.

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