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"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"

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&quot;Это свинство!&quot; - на ругательство Арестовича отреагировали в &quot;Слуге народа&quot;
Фото: Соцсети

Поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича недопустимо.

"То, что сделал Арестович - это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который имел бы доносить информацию о ходе переговоров.

Я думаю, что нам - руководству фракции - стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной степени он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность - ред.)", сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske.

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Она отметила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации. По ее словам, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском.

Напомним, Арестович на просьбу написать пост в соцсети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й".

Алексея Арестович 28 октября 2020 года назначил Леонид Кравчук (председатель украинской делегации в ТКГ. - Gazeta.ua) советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

1 декабря в 2020-м руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Алексея Арестович своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

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